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أحمد جودة - القاهرة - قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية مهمة جدًا للفريق.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي:" الجميع يعلم أهمية اللقاء، والجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية، والجمهور سيكون مع الفريق بشكل كبير في لقاء الغد".

عمر جابر: الجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية

وتابع عمر جابر قائلًا:" نسعى للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية من أجل إهداء اللقب لروح محمد مدحت، وهذا هو ما تحدثنا فيه سواء لاعبين وجهاز فني من قبل".

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

