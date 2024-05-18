عاجل.. محمود الخطيب يحذر لاعبي الأهلي من الترجي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، بتحذير لاعبي المارد الأحمر من الترجي التونسي وذلك قبل ساعات من المباراة النارية المرتقبة، التي من المقرر لها أن تقام مساء اليوم السبت.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمود الخطيب يحذر لاعبي الأهلي من الترجي لهذا السبب

وحذر الخطيب اللاعبين من خطورة الترجي، وذلك لأنه فريق قوي ومنظم بدليل فوزه على صن داونز ذهابًا وإيابًا فلا بد من احترامه وتقديره.

وتقام المواجهة المرتقبة بين الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي (رادس سابقًا)، ويسعى الفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية من أجل للاقتراب من اللقب، قبل لقاء الإياب الذي من المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الأهلي والترجي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس HD6، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط.

