نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي أبطال إفريقيا.. "مان تو مان" ساحر الأهلي في مواجهة ثعلب الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة المستديرة في كل مكان، وتحديدا الجماهير العربية، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أخطر لاعبي الأهلي والترجي قبل المواجهة المرتقبة

ويعد النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، هو أخطر أسلحة الأهلي الهجومية، حيث صنع 19 فرصة، باعتباره أكثر لاعبي الفريقين، صناعة للفرص، ويليه ثنائي الترجي حسام تقا والبرازيلي يان ساس برصيد 15 فرصة فقط.

كما يتواجد التونسي علي معلول، في صدارة صناعة الفرص المحققة، برصيد 3 فرص، بالتساوي مع حسام تقا العقل المفكر للترجي بنفس العدد.

والجدير بالذكر أن فريق الترجي، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه في رادس، بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي.

