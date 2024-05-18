نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى بمسيرته.. فيل فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل النجم الإنجليزي الدولي فيل فودين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على جائزة لاعب الموسم الحالي 2023-2024، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

فيل فودين يتألق مع مانشستر سيتي

وشهد الموسم الحالي، تألق لافت للنظر للاعب الدولي فيل فودين مع فريقه مانشستر سيتي، حيث شارك في 47 مباراة هذا الموسم مع الفريق السماوي، في الموسم الحالي بجميع البطولات، سجل خلالهم 24 هدف.

كما سجل فيل فودين هدف في شباك فريق ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، بات على أعتاب التتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال نجح في تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام وست هام يونايتد.

