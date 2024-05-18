عاجل.. محكمة النقض تنصف محمد أبو تريكة وتقضي بإلغاء قرار الجنايات بإدراجه على قوائم الإرهاب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد علي المحامي، أن محكمة النقض، ألغت، قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، وكان أبرزهم، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا محمد أبوتريكة.

محكمة النقض تنصف محمد أبو تريكة وتقضي بإلغاء قرار الجنايات بإدراجه على قوائم الإرهاب

وقال علي عبر صفحته الشخصية، أن تلك القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة "أبوتريكة"، وتم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في العام 2017، وقضت محكمة النقض، حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرارًا مماثلًا بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت محكمة النقض حينها على هذا الإدراج.

