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أحمد جودة - القاهرة - حرص معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، على الرد على تصريح جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل لقاء الفريقين في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي للمبارة: "مندهش من تصريح جوميز، ويجب أن يحترم المنافس".

بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي.. معين الشعباني يرد على جوزيه جوميز

وتابع: "الدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز وهو نادي حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية كما أن مودرن فيوتشر فريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

