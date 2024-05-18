نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لرفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة النقض، اليوم السبت الموافق الـ18 من مايو 2024، إلغاء قرار وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.

رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

وضمت قائمة المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون -الأخوان المسلمين- من بينهم محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، ما يعني أن القرار يشمله.

ومنع على إثر القرار أبو تريكة من السفر ووضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017 رفقة بقية المتهمين على قوائم الإرهاب.

وقضت محكمة النقض حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.