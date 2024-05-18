موعد مباراة باير ليفركوزن أمام أوجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، موعد مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في الدوري الألماني لهذه النسخة والقنوات الناقلة.



موعد مباراة باير ليفركوزن أمام أوجسبورج في الدوري الألماني



ومن المقرر أن يلتقي نادي باير ليفركوزن مع أوجسبورج بالدوري الألماني مساء اليوم السبت والموافق الثامن عشر من شهر مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر البوندسليجا.



وتنطلق صافرة بداية مباراة باير ليفركوزن أمام أوجسبورج في الدوري الألماني عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويقام اللقاء بين الفريقين على ملعب باي أرينا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في مشوار الدوري الألماني.



القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في الدوري الألماني



وتنقل مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس 1 القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة بتعليق أحمد البلوشي.

