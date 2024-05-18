نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معين الشعباني: نهضة بركان الأكثر جاهزية لنهائي الكونفدرالية من جميع النواحي.. ونحن الأقرب للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن مباراة الغد التي تجمعه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي للمبارة: "نجحنا فالفوز في الذهاب، ومباراة العودة صعبة، والفريق الأكثر جاهزية من كافة النواحي وخاصة الذهنية سيكون الأقرب للفوز".



وتابع: "جاهزون فنيا لمباراة الزمالك، ونسعى للتركيز في مباراة الغد، ولدينا لاعبين في الهجوم لديهم إمكانيات محترمة، وقادرون على صناعة الفارق في اللقاء".



وواصل: "نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية، وفاز بلقب الكونفدرالية مرتين بآخر 5 سنوات، ويواجه فرق كبيرة في المغرب مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي".



واختتم المدير الفني لنهضة بركان: "جاهزون للقاء الغد وحضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات في مباراة الزمالك، وجمهور المنافس سيتواجد لدعم فريقه في اللقاء، ولا بد للاعبين من الحفاظ على الهدوء في اللقاء".



وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له غدا الأحد للتتويج باللقب.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

