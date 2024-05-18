نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجوم 2005 يصعد لدوري الجمهورية بعد فوزه على بورفؤاد بهدفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الشباب مواليد 2005 بنادي النجوم في الصعود إلى دوري الجمهورية للشباب، وذلك بعد تحقيقة بطولة دوري الجمهورية (ب) بعد الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين أحرزهم أحمد جبل وناجح ياسر في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجوم بأكتوبر.

وأنهى فريق النجوم البطولة في صدارة المجموعة برصيد 69 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن الوصيف فريق المصري البورسعيدي، قبل أن يفوز على فريق بورفؤاد في المباراة الفاصلة المؤهلة لدوري الجمهورية.

النجوم 2005 يصعد لدوري الجمهورية بعد فوزه على بورفؤاد بهدفين

ويقود فريق الشباب 2005 بنادي النجوم كلًا من شادي الطويلة المشرف العام على قطاع الناشئين وطه علي مديرًا إداريًا لقطاع الناشئين ومدحت رمضان مديرًا فنيًا وإسلام حازم مدربًا عامًا ومصطفى سليمان مدربًا لحراس المرمى وأحمد شاكر ومحمد أسامة إداريين وعبد الرحمن جمال وعلي مصطفى أخصائيين للعلاج الطبيعي.