القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الأهلي، ضيفا ثقيلا على حساب فريق الترجي التونسي، اليوم السبت 18 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ولم تهتز شباك الأهلي خارج أرضه حتى الآن في الأدوار الاقصائية خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بينما لم ينجح أي فريق في هز شباك الترجي أيضا على ملعبه ووسط جماهيره.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي



تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.



وسيقوم بالتعليق على هذه المباراة بين الأهلي والترجي التونسي، الثنائي عصام الشوالي وعلي محمد علي.

