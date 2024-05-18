نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم فاروق لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك سيتوج بالكونفدرالية.. وأتوقع تألق هذا الثنائي.. وأحذر أبناء ميت عقبة من هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غدًا الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وقال هيثم فاروق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "أتوقع فوز الزمالك بالمباراة بنتيجة 2-0، والتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".

هيثم فاروق لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك سيتوج بالكونفدرالية.. وأتوقع تألق هذا الثنائي.. وأحذر أبناء ميت عقبة من هذا الأمر

وشدد: "أحذر لاعبي الزمالك من الكرات العرضية، والاستهانة بالمنافس، يجب احترام المنافس واللعب برجولة".

وبالحديث عن اللاعب المتوقع تألقه في المباراة، قال: "أتوقع تألق الثنائي أحمد فتوح وأحمد حمدي، وسيكونا نجوم اللقاء ".



واختتم هيثم فاروق حديثه قائلًا: "نصيحتي للاعبي الزمالك، هي القتال من أجل اسم الزمالك الكبير، وجمهور الزمالك العظيم ".

وتعرض أبناء ميت عقبة للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له غدا الأحد للتتويج باللقب.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

