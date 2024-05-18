نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. نهائي بطولة "CIB" العالم للإسكواش بمتحف الحضارة..و3 مصريين ينافسون على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت، مباراة النهائي بمنافسات الرجال والسيدات ببطولة "CIB" العالم للإسكواش، على المعلب الزجاجي بمتحف الحضارة، وذلك تحت رعاية شركة بالم هيلز.

ويواجه في المباراة النهائية للفوز بلقب بطولة "CIB" العالم للإسكواش، اللاعب المصري مصطفى عسل –المصنف 3 عالميًا- أمام اللاعب البيروفي دييجو إلياس - المصنف 4 عالميًا، فيما تواجه اللاعبة المصرية نور الشربيني -المصنفة الأولى عالميًا- منافستها اللاعبة نوران جوهر- المصنفة الثانية عالميًا- للفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 50 مليون جنيه، وهي أكبر جوائز مالية في تاريخ بطولة العالم للإسكواش.

وأقيمت بطولة CIB الدولية للإسكواش هذا العام، تحت رعاية البنك التجاري الدولي «CIB»، وشركة بالم هيلز، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة.

وسبق للبنك التجاري الدولي «CIB»، رعاية عددًا من كبرى بطولات الإسكواش أبرزها بطولة العالم PSA للسيدات لعام 2019-2020، والبطولة المشتركة للرجال والسيدات لعام 2021-2022، إضافة إلى العديد من بطولات PSA العالمية الأخرى التي نُظمت في مصر.

واستضاف نادي بالم هيلز الرياضي عددًا من مباريات بطولة CIB العالم للإسكواش 2024، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هيلز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش، ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

