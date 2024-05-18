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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك والكرة المصرية الأسبق، عن لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بنظيره فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "أتوقع فوز الزمالك إن شاء الله في المباراة بنتيجة 2-0، والتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وشدد نجم القلعة البيضاء السابق: "أحذر لاعبي الزمالك من التسرع في المباراة، والارتباك لأنه سيكلف الأبيض الكثير".

تامر عبدالحميد لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك سيتوج بالكونفدرالية.. وتأليف جوميز وراء الخسارة في مباراة الذهاب.. وهذه نصيحتي للاعبي الأبيض

وبالحديث عن اللاعب المتوقع تألقه في المباراة، قال: "أتوقع تألق محمد شحاته في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان".

وعن أسباب هزيمة الأبيض في مباراة الذهاب في المغرب، قال تامر عبدالحميد: "تأليف جوميز وراء هزيمة الزمالك في مباراة الزمالك بالمغرب".

واختتم تامر عبدالحميد حديثه قائلًا: "نصيحتي للاعبي الزمالك، أن نهائي الكونفدرالية هي مباراة قتالية، لا بد أن تقاتلوا على الفوز من أول ثانية لآخر ثانية في اللقاء".

وتعرض أبناء ميت عقبة للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له غدا الأحد للتتويج باللقب.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

