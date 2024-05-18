عاجل - رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة النقض قراراها برفع اسم اللاعب السابق محمد أبو تريكة، ضمن ما يزيد عن 1000 اسم من قوائم الإرهاب.

كان قرارًا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، حسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية.

المحامي خالد علي

إلغاء حكم إدراج قوائم الإرهاب

وقال "علي" في تصريحات صحفية: "اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب"، متابعًا: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".

الحكم في 20217

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف "منظمة إرهابية".

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.