نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت 18 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.



ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:-



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

وسط الملعب: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

