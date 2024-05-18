رقم مميز ينتظر كولر أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي وذلك في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، رقما قياسيا جديدا خلال مسيرته مع المارد الأحمر وهو الوصول للمباراة رقم 100.

أرقام السويسري مع الأهلي

وخاض السويسري مع الأهلي 99 مباراة، استطلع تحقيق الفوز في 68 مباراة في مختلف المسابقات، بينما التعادل جاء في 21 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 10 مباريات.

وسجل الأهلي تحت قيادته 180 هدف، بينما استقبل 61 هدف.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة المباراة بين الأهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستقبل الملعب الأولمبي حمادة العقربي المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال إفريقيا 2024.