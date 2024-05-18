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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: رحلة العودة.. القصة الكاملة حول رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

القصة الكاملة حول رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب.. قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بقبول طعن 1500 متهم من جماعة الإخوان المسلمين سبق إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإلغاء قرار المنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة.

وترصد لكم بوابة دوت الخليج التفاصيل الكاملة حول رفع أسم اللاعب الدولي أبو تريكة من على قوائم الإرهاب.

رفع أسم اللاعب الدولي أبو تريكة من على قوائم الإرهاب

ويضم المتهمون لاعب المنتخب الوطني السابق محمد أبوتريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. كما تقدم 121 متهمًا آخر، من بينهم ابنتا الدكتور يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، بطعن على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وبهذا القرار، أمرت محكمة النقض بإعادة نظر قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب أمام محكمة جنايات أخرى.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بإدراج العديد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وقد تقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة، وصدر حكم اليوم بقبول الطعن وإعادة النظر مرة أخرى في قضيتهم.

القصة الكاملة حول إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب ورفعه منها



في 12 يناير 2017 صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال بإدراج اللاعب الدولي ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات. وذلك على خلفية القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والتي اتهم فيها أبو تريكة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر كمنظمة إرهابية في عام 2013.

و شملت حيثيات قرار الإدراج اتهام أبو تريكة بالتبرع بمبالغ مالية كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين واستخدامه لنفوذه وشهرته لدعم الجماعة والمشاركة في أنشطة تمويلية لصالح الجماعة.

وواجه قرار الإدراج انتقادات واسعة من قبل جماهير أبو تريكة في مصر والعالم العربي والعديد من الشخصيات الرياضية والسياسية.

ثم رفعت محكمة الجنايات طلب النيابة العامة إدراج محمد أبوتريكة على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن قدم أبو تريكة مستندات تثبت براءته من التهم الموجهة إليه.

و قضت محكمة النقض المصرية بقبول طعن محمد أبو تريكة و1500 متهم آخر من جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء قرار المنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة.

وبهذا القرار تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب بشكل نهائي.