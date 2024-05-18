قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين المستعدين لمواجهة فريق فياريال في إطار الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد وفياريال غدًا الأحد على ملعب "لا سيراميكا" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم أليخاندرو هيرنانديز.

في سياق متصل، تحدث أنشيلوتي عن تقارير رحيل مدرب برشلونة، تشافي، وأكد على أن كورتوا هو أفضل حارس مرمى في العالم.

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 93 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

قائمة ريال مدريد أمام فياريال

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو، إبراهيم دياز.