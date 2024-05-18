نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صادمة.. تشافي يرد على أنباء إقالته من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، على شائعات إقالته من النادي، التي تداولتها الصحافة مؤخرًا. وأفادت هذه التقارير بأن رئيس النادي، خوان لابورتا، قد قرر إقالة تشافي على الرغم من تأكيد استمرار مدرب الفريق قبل ثلاثة أسابيع.

تشافي يرد على أنباء إقالته من برشلونة

في مؤتمر صحفي عقده تشافي قبل مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، صرح: "النادي يمنحني الثقة، ولذلك أعمل براحة بال كبيرة وبنفس الطموح". وأوضح: "أتفهم كل هذا الضجيج، لكنه لا يغير أي شيء من خططنا".

وأكد تشافي أنه غير مهتم بما تقوله الصحافة، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو ثقة رئيس النادي لابورتا والمدير الرياضي ديكو، والتي لم تتغير. وأضاف: "سنجلس في اجتماع قريبًا، إذا كان علينا التحدث عن أي شيء سنفعل ذلك. قبل ثلاثة أسابيع أعلنا أنني مستمر وهذا لا يزال ساريًا، إذا حدث أي تغيير، فسنقوله. ولكني هادئ ومتحمس لمباراة الغد".

وأردف: "نريد الفوز وتأمين المركز الثاني. ليس لدي أي شك في أن جميع الأمور تسير على ما يرام. سأواصل عملي بشكل طبيعي وبكل حماس لأن برشلونة هو بيتي".

وأشار تشافي إلى حديثه مع اللاعبين، قائلًا: "أخبرتهم أنني أتشرف بتدريب برشلونة. نريد أن نسعد الجماهير وننتظر دعمهم الدائم وأشكرهم على كل ما فعلوه من أجلنا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الرئيس لم يحدثني عن أي شيء بسبب تصريحات قبل مباراة ألميريا، كل ما كان يرغب به هو أن نحافظ على المركز الثاني. أنا سعيد للغاية لأنني أعمل في أفضل نادٍ في العالم. الانتقاد يجعلني أتحسن، لا شيء قد تغير وحريص على تكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات".