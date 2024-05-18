نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو تعليقًا على تصريح جوميز المثير: "الشعباني وجد ضالته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، على تصريح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، الذي قال أن فريقه أكبر من نهضة بركان وذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة.

يستعد الزمالك، لمواجهة نهضة بركان المغربي على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، غدًا الأحد.

ميدو: الشعباني وجد ضالته في تصريح جوميز

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “معين الشعباني وجد ضالته في كيفية تحفيز لاعبيه للمباراة في تصريحات جوميز ربنا يستر”.

وقال جوميز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: “نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان والكل يعلم ذلك”.

رد معين الشعباني مدرب نهضة بركان، على تصريح جوميز، قائلًا: "مندهش من التصريح ويجب احترام المنافس، متصدر الدوري المصري هو بيراميدز فريق حديث العهد ومودرن فيوتشر كذللك ويقدم كرة جيدة".

جدير بالذكر أن الزمالك قد خسر خارج ملعبه أمام نهضة بركان 2-1 في لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، الأحد الماضي.