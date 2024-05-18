نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوسوفو دايو يتحدى الزمالك: نهضة بركان سيعود للمغرب بكأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب فريق نهضة بركان المغربي، إيوسوفو دايو، على تحديات مواجهة الزمالك في مباراة الإياب من نهائي كأس الكونفدرالية، والتي ستقام غدًا الأحد. يستضيف الزمالك نهضة بركان على ملعب استاد القاهرة، بعد أن فاز الفريق المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ماذا قال إيوسوفو دايو عن مباراة الزمالك ونهضة بركان؟

وخلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، صرح دايو: "لا توجد في كرة القدم مباراة سهلة، وعلينا التركيز في لقاء الغد والعمل على تفاصيل اللعبة الصغيرة، وأن نظهر أقصى ما لدينا من حماس".

وأضاف: "نتمنى الفوز للفريق الأفضل في المباراة، ونحن جاهزون لخوض اللقاء تحت ضغط جمهور الزمالك".

وأختتم: "نطمح في حصد لقب كأس الكونفدرالية، وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الغد من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب في بركان شهدت تقدم نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، حيث سجل دايو الهدف الأول لفريقه عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف عادل تاحيف الهدف الثاني، فيما قلص الجزيري الفارق للزمالك بتسجيله هدفًا لفريقه.