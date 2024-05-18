نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي، في السابعة من مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

وغادر الفريق، القاهرة ظهر السبت، على أن يخوض آخر تدريباته بأحد ملاعب مدينة الإسماعيلية مساء اليوم، والاستمرار في المعسكر حتى خوض اللقاء.