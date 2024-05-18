نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة لونين.. قائمة منتخب أوكرانيا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيرجي ريبروف، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا لكرة القدم، عن قائمة المنتخب المختارة للمشاركة في بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا. تنطلق البطولة في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، وتتألف المنتخب الأوكراني في المجموعة الخامسة إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

يواجه المنتخب الأوكراني ألمانيا وبولندا ومولدوفا في مباريات ودية قبل انطلاق البطولة، في الأيام 3 و7 و11 يونيو على التوالي، استعدادًا للتحضيرات النهائية لليورو.

قائمة منتخب أوكرانيا لنهائيات يورو 2024

وقد ضمت قائمة المنتخب الأوكراني 26 لاعبًا، وتحتوي على 6 أسماء إضافية التي سيتم اختيارها في النهاية وإرسالها إلى اليويفا بتاريخ 7 يونيو.

من بين الأسماء المميزة في القائمة تبرز ميخايلو مودريك من تشيلسي، وزينتشينكو من آرسنال، وميكلولينكو مدافع إيفرتون، ويتصدر القائمة أيضًا أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، بعد أداءه المتميز في الفترة الأخيرة.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: أندري لونين "ريال مدريد الإسباني"، جيورجي بوتشان "ديناكو كييف الأوكراني"، أنتولي توربين "بنفيكا البرتغالي".

خط الدفاع: مايكولا ماتفينكو، يواخيم كونوبليا، فاليري بوندر "شاختار الأوكراني"، أولكسندر تيمشيك "دينامو كييف الأوكراني"، فيتالي مايكولينكو "إيفرتون الإنجليزي"، إيليا زابارني "بورنموث الإنجليزي"، أولكسندر سفاتوف "دينبرو الأوكراني"، ماكسيم تالوفيروف "لاسك النمساوي"، بوجدان مايخايليتشينو "بوليسيا زايتومير الأوكراني".

وسط الملعب: أولكسندر زينتشينكو "آرسنال الإنجليزي"، أندري يارمولينكو، مايكولا شابارينكو، فولوديمير برازهكو "دينامو كييف الأوكراني"، تاراس ستيبانينكو، أولكسندر زوبكوف "شاختار الأوكراني"، فيكتور تسيجانكوف "جيرونا الإسباني"، ميخايلو مودريك "تشيلسي الإنجليزي، روسلان مالينوفسكي "جنوى الإيطالي"، سيرجي سيدروتشوك "ويستريلو البلجيكي".

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك "جيرونا الإسباني"، رومان يارموتشوك "فالنسيا الإسباني"، فلاديسلاف فانات "دينامو كييف الأوكراني".

القائمة الاحتياطية: ريزنيك، سيكان، يارموليوك، كاباييف، بوبوف، بيزنيك، بواليسكي.