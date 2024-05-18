نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يتفوق على دارمشتات بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات، بثنائية من الأول دون رد من الثاني، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الألماني.

أحداث الشوط الأول بين بوروسيا دورتموند ودارمشتات

دخل فريق بوروسيا دورتموند بحماس شديد ضد دارمشتات من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا.

ومع الدقيقة "30" أحرز لاعب دورتموند ماتسين هدف التقدم، في شباك دارمشتات.

وفي الدقيقة "38" ضاعف لاعب بوروسيا دورتموند رويس النتيجة في شباك دارمشتات.

وكان فريق بوروسيا قد دخل مباراته ضد دارمشتات بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - هوميلس - شلوتيربيك - ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر - إيمري تشان - رويس.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - جادون سانشو - كريم أديمي.