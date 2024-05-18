بايرن ميونخ يتقدم على هوفنهايم بثنائية مقابل هدف في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره هوفنهايم بثنائية مقابل هدف في الشوط الأول في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يتقدم على هوفنهايم بثنائية

وبدأ فريق بايرن ميونخ بإستحواذ وسيطرة من بداية صافرة الحكم للشوط الأول حيث تمكن اللاعب ماتيس تيل في الدقيقة الـ4 من انطلاق المواجهة من تسجيل الهدف الأول لفريقه سكن شباك هوفنهايم.

وفي الدقيقة الـ6 نجح لاعب بايرن ميونخ ألفونسو دافيز من إحراز الهدف الثاني لهم.

ولم يستسلم لاعبي هوفنهايم ولكنهم سارعوا في تسجيل الهدف الأول لفريقهم بأقدام اللاعب ماكسيميليان في الدقيقة الـ8 من عمر الشوط الأول.

وقد أعلن توماس توخيل، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه أمام هوفنهايم، في المواجهة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: إريك داير- أوباميكانو- دى ليخت - ألفونسو

خط الوسط: ديفيسجوريتسكا- لايمر - كيميتش

خط الهجوم: بافلوفيتش- ماتيس تيل- توماس مولر