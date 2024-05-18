مؤتمر صحفي عالمي.. نجوم العالم يعلنون التحدي في أبوظبي إكستريم "4"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجوم العالم في الجو جيتسو والفنون القتالية التحدي في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي اكستريم، في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقدته اللجنة المنظمة يوم الخميس، 16 مايو، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية وجماهير الرياضيين المشاركين لما تحظى به المبادرة الإماراتية الفريدة من نوعها باهتمام دولي، كونها تجمع أبطال الجو جيتسو والجرابلنج في نوع جديد من الفنون القتالية داخل قفص القتال.

تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي

شارك في المؤتمر الصحفي، طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالإضافة إلى ثمانية من اللاعبين المشاركين في النزالات الرئيسية في البطولة، وهم نجم وبطل العالم وفرنسا في الفنون القتالية المحتلطة بينوا سانت دينيس والإنجليزي مارك دياكيسي، الذين سيمثلون نزال الحدث الرئيسي للجرابلنج وإسبين ماثيسين وليون لارمان الذين سيتنافسون في نزال الحدث الرئيسي للجوجيتسو، والبطلات فيون ديفيز ومورغان بلاك، في الحدث الرئيسي المشترك للجرابلنج بالإضافة إلى البطل الإماراتي خالد الشحي وخصمه البرازيلي ليوناردو ماريو وعدد كبير من الصحافة الفرنسية والعالمية مما منح الرياضيين فرصة للإجابة على أسئلة الصحافة ومحبي القتال، بالإضافة إلى التحدث عن توقعاتهم للمنافسة القادمة، والتي تُقام في 18 مايو.

وصرح طارق البحري "المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية" عن استعدادات البطولة قائلًا: "سعداء بمشاركة 28 لاعب ولاعبة من 15 دولة، في هذه النسخة من البطولة التي تشهد 14 نزالًا، وتجمع نخبة نجوم الجوجيتسو والجرابلنج من جميع أنحاء العالم، والمصنفين عالميًا، من بينهم 7 لاعبين من فرنسا بهدف منح فرصة أكبر للمواهب الأوروبية والفرنسية لإظهار قدراتها والمنافسة في أكبر المحافل الرياضية الدولية، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات بلاعب ولاعبة هما خالد الشحي وشما الكلباني".

وأضاف: "جاءت عملية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة بالنظر إلى تصنيفهم العالمي في أكبر منظمات الفنون القتالية المختلطة العالمية، وأيضًا جولات أبوظبي جراند سلام العالمية، ومستوياتهم في البطولات القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

وفي إطار تفاصيل المؤتمر الصحفي، شهدت الجلسة تصريحات حماسية بين النجمين بنوا سانت دينيس ومارك دياكيسي، حيث أكد كل منهما على استعداده وثقته في الفوز في اللقاء المرتقب، وهو ما أضاف جوًا من الحماس والتشويق للنزال القادم.

وقال بنوا سانت دينيس: "إنه لشرف لي أن أكون في هذه البطولة ذات التنظيم المميز، أشكر جهازي التدريبي على إيصالي لهذه الحاهزية، وأردي اغتنام هذه الفرصة لإظهار المهارات التي قمت بصقلها، والأهم الاستمتاع بخوض النزال".

ورد مارك دياكيسي منافسه في النزال: "أنا واثق من الفوز، لم يتابع الناس الكثير من نزالاتي، لقد كافحت ونافست لوقت طويل لأصل إلى هنا، وجئت لأثبت مهاراتي وأسيطر على المنافس الذي يقع الضغط عليه، وهو بحاجة لتقديم أداء لجمهور، بينما أنا أتواجد هنا للمتعة".

وعلى جانب آخر، أكد كل من إسبين ماثيسين وليون لارمان، على جاهزيتهما للمنافسة في الحدث الرئيسي لنزال الجوجيتسو.

وقال إسبين ماثيسين: "أتطلع لتحقيق الفوز في أبوظبي إكستريم، لقد خضت نزالات وفزت هنا بالفعل، وهدفي هو رفع مستوى أدائي ومواصلة التقدم. سأحتاج إلى تحمل بعض المخاطرة، واستخدام مهاراتي بشكل جيد لتحقيق التوازن بين الفوز وتسلية الجماهير".

فيما قال ليون لارمان: لقد شعر بسعادة غامرة بالدعوة للمشاركة في هذه البطولة. إن رياضة الجوجيتسو في فرنسا تتطور بشكل مستمر، وهذه فرصة عظيمة لإظهار كيف يعمل أسلوبنا ضد أفضل الرياضيين في العالم. تمنحنا قواعد هذه البطولة فرصة للقلق بشكل أقل بشأن المراكز والتركيز على القتال، إنها الوصفة الصحيحة للترفيه عن الجماهير".

كما أعرب كل من ليوناردو وخالد الشحي عن إصرارهما على إظهار المزيد من مهاراتهما باستخدام استراتيجيات الإخضاع خلال النزال.