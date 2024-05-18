بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت في ذهاب دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت

جولة أفريقية Al Ahly vs Esperance اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف نادي الترجي التونسي نظيره النادي الأهلي المصري في مواجهة مرتقبة. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة الأفريقية، ويترقبها عشاق كرة القدم بشغف كبير نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما العريق في البطولة.

يسعى الترجي التونسي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي. يأمل "شيخ الأندية التونسية" في تحقيق الفوز أمام جماهيره الوفية، التي ستملأ مدرجات الملعب لدعم فريقها في هذه المواجهة الحاسمة. يعد الترجي من الأندية العريقة في القارة السمراء، حيث يسعى لإضافة لقب خامس إلى خزائنه بعد تتويجه بأربعة ألقاب سابقة أعوام 1994، 2011، 2018، و2019.

في المقابل، يتطلع النادي الأهلي المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب. الأهلي، الذي يُعد النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، يسعى لتحقيق لقبه الثاني عشر وتعزيز مكانته كأفضل نادٍ في تاريخ البطولة. الفريق المصري يتمتع بخبرة واسعة في مثل هذه المباريات النهائية ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية من تونس تعزز من فرصه في التأهل والتتويج باللقب.

تاريخ مواجهات الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا يشير إلى التنافس الشديد بينهما. فقد التقيا في نهائيين سابقين، تحديدًا في نسختي 2012 و2018. في المرة الأولى، تمكن الأهلي من تحقيق اللقب بعد الفوز في مجموع المباراتين، بينما كان اللقب من نصيب الترجي في المواجهة الثانية بعد أداء قوي على ملعب رادس.

متي موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي يلا شوت، من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب حمادي العقربي في رادس يوم السبت 18 مايو 2024. ستكون هذه المواجهة جزءًا من نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت

ستنطلق صافرة مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، مما يعادل العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات. يتطلع مشجعو الفريقين إلى هذه المباراة بشغف كبير، حيث يأمل الترجي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية مبكرة، بينما يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تعزز من فرصه في مباراة الإياب.

هذه المواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتشويق، نظرًا لتاريخ الفريقين العريق في البطولة وحرصهما على إضافة لقب جديد إلى خزائن بطولاتهما. الجماهير تنتظر بفارغ الصبر رؤية أبطالها في هذا اللقاء الحاسم، حيث يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتحديات واللحظات الحاسمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك حقوق البث الحصري والمباشر لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024، مما يجعلها الوجهة الرئيسية لعشاق كرة القدم لمتابعة هذا الحدث القاري الهام. ستكون المباراة النهائية بين الأهلي المصري والترجي التونسي واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة في البطولة، وسيتم بثها عبر قناة "bein sports HD 6".

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بث مباشر على ملعب حمادي العقربي في رادس يوم السبت 18 مايو 2024، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات. يسعى الترجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، بينما يتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة تعزز من فرصه في مباراة الإياب بالقاهرة.

قناة "bein sports HD 6" ستوفر تغطية شاملة للمباراة، بدءًا من الاستوديوهات التحليلية قبل المباراة، مرورًا بالتعليق المباشر والتحليل الفني أثناء وبعد المباراة. هذه القناة تُعد جزءًا من شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك سجلًا مميزًا في تغطية الأحداث الرياضية الكبرى بجودة عالية واحترافية.

بالإضافة إلى البث المباشر عبر التلفاز، توفر بي إن سبورتس أيضًا خدمة البث عبر الإنترنت لمشتركيها، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباراة من أي مكان باستخدام الأجهزة الذكية. هذا يضمن أن عشاق الفريقين سيتمكنون من متابعة كل لحظة من المباراة، سواء كانوا في المنزل أو خارجه.

تعتبر هذه المباراة فرصة كبيرة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة لقاء بين اثنين من أكبر الأندية في القارة الأفريقية، واللذين يمتلكان تاريخًا عريقًا في البطولة. من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق، في ظل التنافس الكبير بين الفريقين ورغبتهما في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

بفضل بي إن سبورتس، يمكن لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة هذا الحدث الكبير بأفضل جودة وأعلى مستوى من التغطية الإعلامية.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

معلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنك الاستمتاع بالتعليق المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بصوت المعلقين المميزين عصام الشوالي وعلي محمد علي. تتمتع هذه المواجهة بأهمية كبيرة وتنتظرها جماهير الفريقين بشغف، ومن المؤكد أن تعليق الشوالي ومحمد علي سيضيف للمباراة نكهة خاصة بفضل خبرتهما وصوتهما الذي تعود عليه الجمهور في مثل هذه المناسبات الكبرى.

شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك حقوق البث الحصري لهذه المباراة المهمة، وستقوم ببثها عبر قناة "bein sports HD 6". يمكنك متابعة التحليل الفني والتغطية الشاملة للمباراة من خلال الاستوديوهات التحليلية التي ستسبق اللقاء وتستمر بعد نهايته.

تعتبر هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بتعليقين من أفضل المعلقين الرياضيين في العالم العربي، حيث سيقدمان رؤى وتحليلات دقيقة لكل لحظة من المباراة، مما يزيد من متعة المشاهدة ويجعلها تجربة فريدة. سواء كنت في المنزل أو في أي مكان آخر، يمكنك متابعة التعليق المباشر عبر قنوات بي إن سبورتس والاستمتاع بمشاهدة واحدة من أبرز مباريات الموسم في كرة القدم الأفريقية.

الاهلي ضد الترجي.. من يحسم اللقب ؟

وصل الترجي إلى النهائي بعد مشوار صعب في البطولة، حيث تجاوز صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بالفوز بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب. أظهر الفريق التونسي صلابة دفاعية وتركيزًا عاليًا مكنه من التغلب على أحد أقوى الفرق في القارة. يعتمد الترجي في هذه المباراة على نجومه المخضرمين والشباب الذين أظهروا قدرات عالية في المباريات السابقة.

من جهة أخرى، تأهل الأهلي إلى النهائي بعد تخطيه مازيمبي الكونغولي. بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب بكينشاسا، قدم الأهلي أداءً مميزًا في مباراة الإياب بالقاهرة، حيث حقق فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف دون مقابل. سجل محمد عبد المنعم الهدف الأول، بينما أضاف وِسام أبو علي وأكرم توفيق الهدفين الثاني والثالث، ليؤمنوا بذلك مكانهم في المباراة النهائية. أظهر الأهلي قوة هجومية ودفاعية جعلته يتفوق على خصومه في البطولة حتى الآن.

الجماهير في تونس ومصر تنتظر بفارغ الصبر هذه المواجهة المثيرة التي تعد بالكثير من التنافس والحماس. مباراة الذهاب في رادس ستكون حاسمة في تحديد ملامح المواجهة النهائية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في التتويج باللقب القاري. الترجي سيحاول استغلال الدعم الجماهيري الكبير لتحقيق الفوز، بينما يسعى الأهلي للعودة بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في لقاء الإياب بالقاهرة.

التحضيرات لهذه المباراة بدأت منذ فترة طويلة، حيث عمل كلا الفريقين على تحليل نقاط القوة والضعف في الفريق الآخر، ووضع خطط تكتيكية مناسبة لتحقيق الفوز. الترجي سيعتمد على تألق نجومه مثل رائد بوشنيبة، الذي سجل هدف التأهل في نصف النهائي، بينما سيعتمد الأهلي على خبرة لاعبيه الدوليين وقدراتهم على التعامل مع ضغوط المباريات الكبيرة.

مواجهة السبت لن تكون فقط مباراة لكرة القدم، بل ستكون حدثًا رياضيًا كبيرًا يجذب أنظار القارة بأكملها. فوز الترجي سيعزز من مكانته كواحد من أفضل الأندية في إفريقيا، بينما سيؤكد فوز الأهلي هيمنته على البطولة الأفريقية. بغض النظر عن النتيجة، من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، تعكس الروح التنافسية العالية بين الفريقين.

مع اقتراب موعد المباراة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم نحو الملعب الأولمبي حمادي العقربي، حيث يلتقي اثنان من أكبر وأعرق الأندية في القارة في مواجهة حاسمة على لقب دوري أبطال إفريقيا. التوقعات مرتفعة والأجواء متوترة، وكل فريق يسعى لتحقيق الحلم الأفريقي والتتويج بلقب البطولة الأغلى.