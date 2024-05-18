نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024.. يواجه النادي الأهلي المصري اليوم السبت، 18 مايو 2024، فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والترجي التونسي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الأهلي يواجه الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا: رحلة نحو اللقب الثاني عشر

يسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، والثاني مع المدرب السويسري مارسيل كولر، بينما يسعى الترجي للفوز باللقب الخامس.

وصل الأهلي إلى النهائي بعد إقصائه مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وتقابل الفريقان عامي 2012 و2018، وفاز الأهلي في كلتا المباراتين.

وتشهد المباراة صراعا قويا بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما تاريخا حافلا في البطولة، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الغالي.

وتقام مباراة الإياب في ملعب القاهرة الدولي يوم 25 مايو 2024.

من المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من قبل جماهير الفريقين، نظرا لأهمية المباراة وندية التنافس بينهما.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي



يُقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت 18 مايو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية.

وإليك موعد المباراة بتوقيت بعض الدول العربية:

السعودية: 11 مساءً

الإمارات العربية المتحدة: 11 مساءً

السودان: 9 مساءً

ليبيا: 9 مساءً

الجزائر: 8 مساءً

المغرب: 8 مساءً

الأردن: 10 مساءً

الكويت: 10 مساءً

قطر: 10 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ستنقل قناة Sport TV3 Portugal البرتغالية المباراة بشكل مفتوح على القمر الصناعي Hispasat 1B/1C/1D بتردد 12169، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

كما ستنقل مجموعة قنوات بين سبورت المباراة عبر قناة Bein Sports HD 6 على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11054، استقطاب رأسي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 2/3.

وبالتالي، يمكن لمشاهدي المباراة في مصر وخارجها مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح Sport TV3 Portugal Hispasat 1B/1C/1D 12169 أفقي 27500 - Bein Sports HD 6 النايل سات 11054 رأسي 27500 2/3

معلق مباراة الترجي ضد الأهلي اليوم



أعلنت قنوات بين سبورت عن معلق لقاء الترجي ضد الأهلي.

وقررت اختيار معلق مصري وآخر تونسي للتعليق علي ماتش اليوم.



ويعلق عن لقاء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، والمعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي



تُعدّ مواجهات الأهلي والترجي التونسي من أعرق وأهم المواجهات في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حيث جمعت بين الفريقين 24 مباراة عبر مختلف البطولات القارية.

وتعود أولى مواجهات الفريقين إلى عام 1990، في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراتان بالتعادل دون أهداف، وفاز الترجي بركلات الترجيح.

وشهدت السنوات التالية العديد من المواجهات المثيرة بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان في دور المجموعات ونصف النهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مواجهات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتميل الكفة لصالح الأهلي تاريخيًا، حيث فاز في 11 مواجهة، بينما فاز الترجي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 8 مواجهات.

وتعتبر أبرز مواجهات الفريقين نهائيات دوري أبطال إفريقيا، حيث تقابل الفريقان في نهائي عام 2012، وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 بعد مجموعتي الذهاب والإياب، كما تقابل الفريقان في نهائي عام 2018، وفاز الأهلي بنتيجة 3-1.

وتشهد مواجهات الأهلي والترجي دائمًا ندية وإثارة كبيرة، وذلك نظرًا لتاريخ الفريقين العريق وإنجازاتهما الكبيرة في البطولات الأفريقية.

وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وتقابل الفريقان عامي 2012 و2018، وفاز الأهلي في كلتا المباراتين.

وتُعدّ مباراة اليوم فرصة جديدة للأهلي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا، بينما يسعى الترجي لتحقيق لقبه الخامس في البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي

التونسي في ذهاب دوري الابطال

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي فى ذهاب نهائي دوري الابطال كما يلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الترجي المتوقع اليوم



تأتي تشكيلة الترجي المتوقعة اليوم لمواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم في ذهاب نهائي دوري الابطال كما يلي: