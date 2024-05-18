نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تقارير سعودية تكشف كواليس انتقال أحمد حجازي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيل أحمد حجازي عن صفوف نادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كواليس تعاقد الأهلي مع أحمد حجازي

وبحسب موقع جول السعودي، فإن النادي الأهلي تواصل مع أحمد حجازي خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد معه، في الصيف، واللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للدوري المصري واللعب مع فريقه السابق.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع صفقات قوية، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكان حجازي قد لعب مع النادي الأهلي في الفترة من عام 2015 وحتي 2017، قبل الرحيل والانتقال لنادي ويست بروميتيش الإنجليزي.