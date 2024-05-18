نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برايتون يعلن رحيل دي زيربي عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برايتون رحيل مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القليلة القادمة.

وسيودع دي زيربي جماهير برايتون مباشرة بعد لعب آخر مباراة لفريقه في هذا الموسم والتي ستكون ضد نادي مانشستر يونايتد غدًا في البريمييرليج.

وقال مدرب برايتون خلال حديثه عن ترك الفريق: "الحقيقة لا يوجد أحد أو أي نادي آخر يمكنه تغيير قراري أو التأثير عليه، أعلم تمامًا مالذي أريده وأتطلع إليه".

وجهة دي زيربي الجديدة

ويحظى دي زيربي باهتمام كبير من عمالقة أوروبا مثل نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي يود التعاقد معه لتدريب الفريق وكذلك نادي برشلونة الإسباني الذي يطمح في جعله خليفة تشافي.

يذكر أن برايتون يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.