نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الترجي.. الأهلي صاحب الأرقام القياسية في النهائيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي، لملاقاة منافسه الترجي التونسي، اليوم السبت، وذلك في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل لهذا الدور بعد التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي ذهابا والفوز بثلاثية نظيفة إيابًا.

الأهلي ملك النهائيات

وقبل نهائي اليوم خاض الأهلي 29 مباراة في تاريخه، حقق اللقب في 12 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وهزم في 5 لقاءات.

وسجل لاعبوه 38 هدف واستقبلوا 23 هدفًا لتكون المحصلة 11 لقبًا والوصافة برصيد 5 مرات.

وكانت آخر الألقاب على حساب الوداد المغربي بعد الفوز بثنائية مقابل هدف ذهابًا والتعادل بهدف لمثله في الإياب.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة المباراة بين الأهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستقبل الملعب الأولمبي حمادة العقربي المرتقبة بين الفريقين.