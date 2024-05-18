الرياضة

كاف يفاجئ الشناوي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على مفاجئة محمد الشناوي حارس وقائد النادي ، قبل مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كاف يستعرض تصديات الشناوي قبل نهائي إفريقيا

وقام "الكاف"، بنشر وصلة مدح للحارس محمد الشناوي، قبل ساعات قليلة من مباراة المارد أمام الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري.

وكتب الحساب الرسمي للكاف، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو لتصديات محمد الشناوي معلقًا عليها: "حامي العرين والقائد محمد الشناوي".

ومن المقرر أن يحتضن الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسية، والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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