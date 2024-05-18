نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من جوارديولا.. برشلونة يستقر على خليفة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن المدرب الجديد الذي يخطط نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد معه خلال الفترة القادمة ليكون خليفة تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوغرانا الفترة القادمة.

وارتبط اسم تشافي بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة القادمة بعد المشاكل التي حدثت بين المدرب وخوان لابورتا رئيس الفريق بسبب تصريحات الآخير.

تصريحات تشافي التي أغضبت لابورتا

وعلق تشافي على الفرق بينه وبين ريال مدريد الغريم التقليدي قائلًا: "يجب أن يفهم جمهور برشلونة أننا لسنا مثلهم في أوضاعنا".

ويأتي حديث تشافي للصحافة على أنه تلميح لاستياءه من الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق في الوقت الذي يتعاقد فيه غريمه مع أغلى اللاعبين.

بديل تشافي في برشلونة

وسبق ونصح بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي صديقه خوان لابورتا رئيس الكتالوني بأن المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي سيكون أفضل من تشافي في إدارة الفريق.

وبعد إعلان برايتون رحيل المدرب عن الفريق بشكل رسمي فإنه من المرجح أن يكون هو بديل تشافي في البرسا خلال الموسم الجديد.