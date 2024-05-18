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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وأبها اليوم في دوري روشن السعودي

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وأبها اليوم في دوري روشن السعودي.. يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، مواجهة قوية تجمع بين فريقي الأهلي وأبها، في إطار منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي السعودي وأبها من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الأهلي يواجه أبها في اختبار صعب للحفاظ على المركز الثالث

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع، وذلك في صراع قوي على آخر بطاقات التأهل لدوري أبطال آسيا.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز موقعه في المركز الثالث وتأمين التأهل لدوري أبطال آسيا، خاصة مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، يدخل أبها المباراة وهو يبحث عن تحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي



تُقام مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم السبت، 18 مايو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بالرياض.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين الفريقين في دوري روشن السعودي، حيث سبق وفاز الأهلي في المباراتين الماضيتين بنتيجة 2-1 و3-0.

وتُتوقع مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه من هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024

شبكة SSC: تمتلك شبكة SSC حقوق بث دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024، وبالتالي ستُذاع مباراة الأهلي وأبها على إحدى قنواتها.

خصصت SSC قناتين لبث المباراة:

SSC SPORTS 1 HD: ستُذاع المباراة على هذه القناة بتعليق المعلق فارس عوض.

SSC SPORTS 5 HD: ستُذاع المباراة على هذه القناة بتعليق المعلق مدحت شلبي.

جدول ترددات قنوات SSC

القناة التردد النايل سات عرب سات SSC SPORTS 1 HD 12380 27500 27500 SSC SPORTS 5 HD 12380 27500 27500

معلقين مباراة الأهلي وأبها



يتولي مهمة التعليق على المباراة كل من مدحت شلبي وفارس عوض.

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي



كما يمكننا عرض التشكيل المتوقع لفريق الأهلي السعودي في مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي كما يلي: