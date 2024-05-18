نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من دي زيربي بعد الرحيل عن برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، على رحيله عن صفوف نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة القادمة بشكل رسمي.

وأعلن نادي برايتون عن رحيله مدربه بعد لعب آخر مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم والمقرر لها أن تكون ضد نادي مانشستر يونايتد مساء الغد.

تعليق دي زيربي على مغادرة برايتون

وقال دي زيربي خلال تصريحاته: "حزين جدًا لقول مثل هذا القرار، لكن في الوقت نفسه سعيد وفخور بما حققه اللاعبون وجميع العاملون بالنادي وبالجمهور الذي لم يتوقف عن دعمنا لأي لحظة".

وأردف: "لقد اتفقت مع النادي على إنهاء فترتي داخل جدران برايتون لكي يواصل كل طرف منا حياته بالطريقة التي تناسبه وبإتباع قراراته الخاصة".

وأتم: "لن أنسى هاتين السنتين في برايتون، لقد استمعت فيهم حقًا، لكن حان الوقت لكي أخذ قسطًا من الراحة وأبدأ التفكير بشأن قراراتي المستقبلية".