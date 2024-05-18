تشابي يكتب التاريخ.. باير ليفركوزن يحقق إنجازًا غير مسبوق في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، في تحقيق رقم قياسي جديد بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره أوغسبورج، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الألماني.

نتيجة مباراة باير ليفركوزن ضد أوغسبورج في الدوري الألماني

وتمكن فريق باير ليفركوزن، من تحقيق فوزًا هاما على نظيره أوغسبورج، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواصل الفريق بقيادة مدربه الشاب تشابي ألونسو، سلسلة اللا هزيمة في بطولة الدوري الألماني.

وتوج فريق ليفركوزن بشكل رسمي ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما وصل رصيده من النقاط إلى 90 نقطة.

باير ليفركوزن يكتب التاريخ في الدوري الألماني

وبات فريق باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، هو أول نادي في تاريخ ألمانيا يتوج ببطولة الدوري الألماني دون هزيمة.

‏حيث خاض فريق ليفركوزن 51 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري الألماني، وحقق خلالهم الانتصار في 42، وتعادل في 9 مواجهات، وسجل 143 هدف.