نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ليلة وداع رويس.. بوروسيا دورتموند يكتسح دارمشتات برباعية بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بوروسيا دورتموند، فوزًا كاسحًا على حساب دارمشتات برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الألماني.

أحداث اللقاء بين بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات

دخل فريق بوروسيا دورتموند بحماس شديد ضد دارمشتات من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا.

ومع الدقيقة "30" أحرز لاعب دورتموند ماتسين هدف التقدم، في شباك دارمشتات.

وفي الدقيقة "38" ضاعف لاعب بوروسيا دورتموند رويس النتيجة في شباك دارمشتات.

ومع الدقيقة "72" أحرز لاعب بوروسيا دورتموند براندت في شباك دارمشتات.

وسجل لاعب بوروسيا دورتموند دونيل مالين الهدف الرابع، مع الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بين بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات برباعية دون رد.

وكان فريق بوروسيا قد دخل مباراته ضد دارمشتات بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - هوميلس - شلوتيربيك - ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر - إيمري تشان - رويس.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - جادون سانشو - كريم أديمي.