نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير جارسيا مع ريال مدريد في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مصير فران جارسيا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط جارسيا بالرحيل عن ريال مدريد وسط اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته من أجل تعزيز صفوفهم.

حقيقة رحيل جارسيا عن ريال مدريد

وبحسب المعلومات الواردة من الصحفي فيليكس دياز، فإن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن خدمات جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرى ريال مدريد أن وجود جارسيا في الفريق أمر مهم، لذلك لا ينوي التفريط به أو بيعه لأي نادي خلال انتقالات الصيف ويريد الاحتفاظ به لنفسه.

وقدم جارسيا أداء مميز مع العملاق الملكي منذ أن وصل إليه وكان آخر إنجاز هو هدفه الذي سجله في شباك غرناطة من عمر الجولة الخامسة والثلاثين ليكون أول لاعب يسجل ويصنع في الملكي منذ ست سنوات.