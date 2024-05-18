نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب يوفنتوس يوجه رسالة مؤثرة إلى أليجري بعد إقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البرازيلي دانيلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة مؤثرة للمدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق والذي سيرحل نهاية الموسم الحالي.

رسالة دانيلو إلى أليجري

وقال دانيلو في رسالة نشرها على موقع انستجرام الخاص به:" ما دام قلت أن الكلمات لا تهم إلا قليلًا وأن الحقائق هي ما تهم، لكني أردت أن أنشر كلماتي هذه إلى العلن".

وتابع:" الإنتصارات جملية لكنها لا تسمح لنا بالنمو دائمًا، في حين أن اللحظات الصعبة هي ما تجعلنا ننمو وتسمح لنا أيضًا برؤيه طبيعة كل شخص".

وواصل:" ومع ذلك فإن الأوقات الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية كانت هائلة، لكنك لم تستلم أنت وجميع طاقمك ولم تسمحوا لنا بالتوقف عن القتال ولو ليوم واحد".

وأختتم دانيلو:" هذا الدرس سيبقى معنا إلى الأبد في كرة القدم وفي حياتنا، هذا ما يعنيه أن تكون في يوفنتوس ! شكرًا لك على كل شيء".