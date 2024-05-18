انت الأن تتابع خبر تعادل دراماتيكي في ديربي الرياض... بونو يتألق والدوسري يغيب...وما قاله البلوي هز روشن بأكمله! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أشاد الناقد الرياضي حامد البلوي بمستوى الحارس المغربي ياسين بونو في ديربي الرياض الذي جمع فريقي الهلال والنصر، وذلك خلال لقائه ببرنامج "أكشن مع وليد."
- وأوضح البلوي أن بونو جاء لمنع الأهداف وهذا ما فعله بالفعل، مشيرًا إلى أن ثقافة عدم الخسارة في الهلال مميزة وهذا ما جعلهم لا يخسرون حتى في أسوأ حالتهم.
- وأضاف أن الهلال في أسوأ حالاته لا يخسر، وأن عمق الهلال الدفاعي يعتبر إشكالية كبيرة، مُوضّحًا أن غياب سالم الدوسري مؤثر لأنه من فئة A.
- يُذكر أن الهلال فشل في كتابة الخسارة الأولى له في موسم 2023-2024 بدوري روشن، بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة 32 التي أقيمت على ملعب الأول بارك.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية من المقال:
- أشاد حامد البلوي بمستوى ياسين بونو في ديربي الرياض.
- أكد البلوي على ثقافة عدم الخسارة في الهلال.
- اعتبر البلوي أن عمق الهلال الدفاعي إشكالية كبيرة.
- أوضح البلوي أن غياب سالم الدوسري مؤثر.
- فشل الهلال في تحقيق الفوز في ديربي الرياض.