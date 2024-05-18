انت الأن تتابع خبر تعادل دراماتيكي في ديربي الرياض... بونو يتألق والدوسري يغيب...وما قاله البلوي هز روشن بأكمله! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد الناقد الرياضي حامد البلوي بمستوى الحارس المغربي ياسين بونو في ديربي الرياض الذي جمع فريقي الهلال والنصر، وذلك خلال لقائه ببرنامج "أكشن مع وليد."

وأوضح البلوي أن بونو جاء لمنع الأهداف وهذا ما فعله بالفعل، مشيرًا إلى أن ثقافة عدم الخسارة في الهلال مميزة وهذا ما جعلهم لا يخسرون حتى في أسوأ حالتهم.

وأضاف أن الهلال في أسوأ حالاته لا يخسر، وأن عمق الهلال الدفاعي يعتبر إشكالية كبيرة، مُوضّحًا أن غياب سالم الدوسري مؤثر لأنه من فئة A.

يُذكر أن الهلال فشل في كتابة الخسارة الأولى له في موسم 2023-2024 بدوري روشن، بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة 32 التي أقيمت على ملعب الأول بارك.

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