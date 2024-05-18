نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مصير البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من مشاركته ضد الهلال في نهائي كأس الملك.

وتعرض تاليسكا لإصابة في وتر العضلة الأمامية، خلال تدريباته مع النصر مما أدى إلى غيابه وقت طويل عن الملاعب منذ مباراة فريقه ضد العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

هل يشارك تاليسكا ضد الهلال في كأس الملك؟

ورد لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر عن هذه التساؤلات ومصير نجم الفريق النهائي من اللعب ضد الهلال في نهائي كأس الملك.

وقال كاسترو: "جميعنا نأمل في رؤية كاسترو في أسرع وقت ولكنه مازال في مرحلة التأهيل من الإصابة ولذلك رؤيته ضد الهلال صعب جدًا".

يذكر أن النصر يلاقي الهلال في نهائي كأس الملك وذلك مساء الـ31 من شهر مايو الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية.