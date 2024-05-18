نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يحدد حارس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على الحارس الأساسي الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

أنشيلوتي يختار كورتوا لنهائي ويمبلي

قال الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، أن البلجيكي تيبو كورتوا سيعود لحراسة مرمى ريال مدريد في مواجهة بوروسيا دوتموند.

وأشار سانشيز إلى أن أنشيلوتي قد اتخذ القرار بأن يلعب لونين أمام فياريال وكورتوا يعود في مباراتي ريال بيتيس ونهائي دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند.

وأضاف: “أنشيلوتي قرر أن كورتوا هو من سيكون الحارس الاساسي في نهائي ويمبلي”.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند يوم السبت 1 يونيو المقبل، على ملعب “ويمبلي".