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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لملاقاة نظيره ولفرهامبتون مساء غدا الأحد في الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

رسالة وداعية جديدة من كلوب لجماهير ليفربول

ونشر يورجن كلوب عبر حسابه الشخصي على انستجرام:" أعزائي سكان ليفربول، نحن نقترب من النهاية، في 8 أكتوبر 2015، التقينا للمرة الأولى بشكل صحيح".

وتابع:" أود أن أسميها علاقة حب في اليوم الأول، كان وقتًا رائعًا للغاية لقد استمتعت به كثيرًا وأريد أن أشكرك كثيرًا على كل الدعم الذي قدمته لنا على مر السنين".

وواصل:" كل القوة التي أعطيتها لنا أردت دائمًا أن أشعر وكأننا نكتب القصة معًا وهذا ما نشعر به اليوم إنه كتاب جيد، وإذا قرأناه في المستقبل، فسوف ترسم البسمة على وجوهنا".

وأختتم:" إن مغادرة هذا المكان المذهل أمر صعب، لكنني أريد البقاء على اتصال معك حتى عندما لا أكون من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرني الناس أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في ذلك، لذا ها نحن ذا".