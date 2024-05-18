نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ كلوب بشأن رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رسالة وداعية مؤثرة للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز والذي سيرحل عقب مباراة ولفرهامبتون غدا الأحد.

صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ كلوب

ومن المقرر أن يرحل يورجن كلوب عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي عقب إنتهاء مباراته غدا الأحد أمام نظيره ولفرهامبتون حيث أنها الأخيرة له مع الريدز.

وأكد محمد صلاح في تصريحات له:" أنا دائمًا أنظر لهذا الموقف كإنسان، لقد طورني كلوب كلاعب وساعدني كثيرًا كمدرب بالتأكيد".

وتابع:" لقد ساعدنا بعضنا البعض كثيرًا وقدمنا كل شئ من أجله ومع النادي للفوز بالبطولات ويمكن للجميع رؤية ذلك".

وواصل:" لكن الشئ الذي أتعلمه من ذلك كإنسان وشخص هو أنه إذا كنت في مشكلة يمكنني التحدث معه وسؤاله كشخص، أعتقد أننا سنحافظ على التواصل بيننا للأبد ومدى الحياة، هي ليست مجرد علاقة عمل بل سنبقى على اتصال للنهاية".