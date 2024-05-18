نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من تشافي بعد غضب لابورتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، حقيقة إطاحة خوان لابورتا رئيس النادي له نهاية الموسم.

وظهرت الكثير من الأنباء في الفترة الأخيرة تؤكد نية خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على الإطاحة بالمدرب تشافي نهاية الموسم بسبب حديثه عن أزمة النادي المالية.

تشافي: لا أهتم بالشائعات

وقال تشافي في تصريحات صحفية له حول شائعات رحيله عن البارسا: "المسؤولين منحوني الثقة وأتلق رسائل إيجابية من لابورتا وديكو".

وواصل: "لا أهتم بالشائعات فقط أهتم بالإدارة والأمور تسير كما هي، لدينا مشروع ومستمرون بالتخطيط له".

ويواجه فريق برشلونة نظيره رايو فاليكانو مساء غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم والذي توج به نادي ريال مدريد.