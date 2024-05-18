نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو يهدر ركلة جزاء أمام السد بنصف نهائي كأس قطر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدر فيليب كوتينيو لاعب فريق الدحيل ركلة جزاء أمام نظيره السد في نصف نهائي كأس أمير قطر، بالدقيقة 25 من عمر المباراة.

تصدى لها مشعل برشم حارس فريق السد القطري بعد تصويبه قوية من فيليب كوتينهو في أسفل الزاوية اليمنى لحارس المرمى لكنه نجح في التصدي لها.

ويعاني فريق الدحيل على الناحية الهجومية خلال المباراة المقامة بين الفريقين في الوقت الحالي على أرضية ملعب أحمد بن علي.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة ويرغم كلا منهما في تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي بطولة كأس أمير قطر من أجل حصد اللقب.

وكان السد قد وصل إلى تلك المباراة بعد الفوز على الوكرة بهدف مقابل لاشيء في مباراة ربع النهائي، بينما وصل الدحيل إلى نصف النهائي بعد الفوز على العربي بنتيجة 3-2.