عمر مرموش يتفوق على زيدان ويحقق رقم مميز في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم المصري الدولي عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أينتراخت فرانكفورت، تألقه في بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي 2023-2024، بعدما سجل في شباك لايبزيج.

حيث نجح فريق أيندرلخت فرانكفورت، في تحقيق التعادل الإيجابي أمام نظيره لايبزيج، بهدفين لكل منهما.

عمر مرموش يتفوق على محمد زيدان

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني من ركلة جزاء، عند الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، ليقود فريق أيندرلخت لتحقيق التعادل أمام لايبزيج والتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى عمر مرموش موسمه الحالي في بطولة الدوري الألماني، متفوقا على مواطنه محمد زيدان، نجم منتخب مصر الأسبق.

حيث سجل عمر مرموش هذا الموسم، 12 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليصبح هداف الدوري الألماني في الموسم الحالي.

بينما أحرز محمد زيدان في أفضل مواسمه ببطولة الدوري الألماني، 14 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، مع كلا من ماينز وفيردر بريمن في موسم 2006-2007.