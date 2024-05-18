نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم عفيف يفتتح التسجيل بنصف نهائي كأس أمير قطر أمام الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أكرم عفيف لاعب فريق الكرة الأول بنادي السد في افتتاح التسجيل أمام نظيره الدحيل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس أمير قطر.

أكرم عفيف يفتتح التسجيل بنصف نهائي كأس قطر

وتمكن عفيف من تسجيل هدف التقدم لصالح السد على نظيره الدحيل في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعدما تلاعب عفيف بمدافعي الدحيل قبل الدخول داخل منطقة الجزاء ليصوبها بقدمه اليسرى لتشكن شباك فريق الدحيل.

وكان فريق الدحيل قد أهدر ركلة جزاء في شوط اللقاء الأول عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد أن تصدى لها مشعل برشم حارس السد.