شاهد بالبث المباشر مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي ضد التالترجي.. دوري أبطال إفريقيا 2024.. مباراة الاهلي ضد الترجي اليوم السبت..تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية وحول العالم، إلى المواجهة المثيرة والمنتظرة التي ستجمع بين الأهلي المصري والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2024. هذه المباراة، التي تُعتبر واحدة من أبرز المحطات في مسيرة البطولة، تأتي محملة بالكثير من الإثارة والشغف، نظرًا لتاريخ الفريقين العريق في القارة السمراء والمنافسة الشرسة التي تجمعهما. الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، يسعى لتعزيز هيمنته وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يتطلع الترجي، بطل تونس وفريق العاصمة الشهير، إلى تحقيق فوز يعزز من مكانته في المنافسة القارية ويعيده إلى صدارة المشهد الأفريقي.

الجماهير على موعد مع ليلة كروية لا تُنسى، حيث يجتمع الأداء الفني العالي مع التكتيكات المتقنة والإثارة التي ترافق مثل هذه المباريات الكبيرة. الأهلي يدخل المباراة بمعنويات عالية ورغبة قوية في تحقيق الانتصار، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وجهازه الفني الذي يعرف جيدًا كيفية التعامل مع الضغط في مثل هذه المناسبات. في المقابل، لن يكون الترجي خصمًا سهلًا، فهو يحمل في جعبته مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على قلب موازين المباراة في أي لحظة، بالإضافة إلى الحافز الكبير لإثبات نفسه أمام عملاق إفريقيا.

البث المباشر لهذه المباراة المرتقبة يوفر فرصة ذهبية لعشاق كرة القدم لمتابعة كل لحظة من لحظات الإثارة على أرض الملعب. إن توفير إمكانية مشاهدة المباراة بالبث المباشر يعزز من تجربة المشاهدة، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة من أي مكان في العالم، مما يزيد من ارتباطهم بالفرق ويعمق من تجربتهم الرياضية. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تغطية الأحداث الرياضية، يصبح البث المباشر أداة حيوية لنقل حماس المباريات وأجواء الملاعب إلى المنازل والشاشات حول العالم.

في هذا السياق، يأتي لقاء الأهلي والترجي كواحد من أبرز أحداث دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، حيث يُنتظر أن تكون المباراة مليئة بالتحديات واللحظات الحاسمة التي ستحدد مصير الفريقين في البطولة. ومع توافد المشجعين لدعم فرقهم عبر البث المباشر، تتحول المباراة إلى مهرجان كروي يجمع محبي اللعبة من مختلف الأعمار والثقافات، متوحدين في شغفهم لكرة القدم ومتطلعين إلى رؤية فريقهم يحقق المجد. إن هذه الليلة تعد بمثابة اختبار حقيقي لإمكانات الفريقين وروحهم التنافسية، في مواجهة تُجسد جوهر وروح دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق إذاعة مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري حصريًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي اليوم في ذهاب دوري أبطال إفريقيا لكونها تملك حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة beIN Sports 6.. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجي التونسي اليوم على النايل سات

تستطيع مشاهدة مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري اليوم على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد قناة بين سبورت 6 وهي القناة الناقلة لماتش ذهاب نهائي دورى أبطال إفريقيا، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

تشكيل الترجي المتوقع ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا